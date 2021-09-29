Захист пасажирів задніх сидінь важливий і для покупців розкішних лімузинів, і для великих родин, які користуються авто з трирядним салоном. Аналітики Consumer Reports зібрали данні про безпеку для пасажирів задніх крісел для найновіших автомобілів на ринку.

Сучасні транспортні засоби безпечніші, ніж будь-коли, завдяки передовим технологіям. Оцінка цих функцій зазвичай зосереджується на системах допомоги водієві та безпеці передніх сидінь, тоді як безпека задніх сидінь обділена увагою. Аналіз Consumer Reports навпаки, зосереджується саме на задніх сидіннях.

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Рейтинг ґрунтується на шести категоріях: посадка на автокрісло, використання додаткових сидінь, сповіщення про пасажирів задніх пасажирів, нагадування про ремені ззаду, підголівники та вдосконалені задні сидіння. У висновку Consumer Reports відзначає, що загальна безпека для задніх сидінь має недостатньо високий пріоритет для багатьох виробників.

“Має враховуватись безпека усіх пасажирів задніх сидінь, від немовлят та підлітків до дорослих та пасажирів усіх вікових категорій”, – сказала доктор Емілі Томас, інженер з безпеки автомобілів у Consumer Reports. “Але наш аналіз показує, що багато автовиробників не встановлюють ті ж засоби безпеки ззаду, що є спереду”.

Так, Consumer Reports зазначає, що лише близько 40 відсотків нових автомобілів мають натягувачі ременів безпеки та обмежувачі навантаження на задні сидіння. 30 відсотків цих автомобілів мають нагадування про непристебнуті паски безпеки. І трохи більше чверті мають бічні подушки безпеки, призначені спеціально для захисту пасажирів під час катастрофи.

Фото: Toyota Sienna 2020 / Toyota

Оцінюючи 35 нових автомобілів зразка 2020 та 2021 року, рейтинг Consumer Reports демонструє кращі та гірші моделі з точки зору безпеки задніх сидінь. Жоден автомобіль не отримав ідеального балу, але мінівен Toyota Sienna зайняв найвищу позицію у списку машин 2020 модельного року, набравши 69 балів. Найгіршою моделлю 2020 року виявився седан преміум класу Genesis G80.

Кращим балом у заліку 2021 модельного року став Nissan Pathfinder із 66 балами, тоді як бренду Genesis вдалось опинитись у середині списку, а на дні опинився великий позашляховик Volkswagen Taos.

Модельний рік 2020:

Toyota Sienna – 69

Nissan Rogue – 66

Ford Bronco Sport – 61

Cadillac Escalade – 61

Ford F-150 XLT – 61

Mercedes-Banz GLA – 32

Hyundai Elantra – 31

Hyundai Ioniq – 30

Acura TLX – 28

Genesis G80 – 24

Модельний рік 2022:

Nissan Pathfinder – 66

Honda Civic – 66

Mitsubishi Outlander – 52

Acura MDX – 48

Kia Carnival – 38

Bolt Chevrolet EUV – 36

Genesis GV70 – 35

Hyundai Tucson – 33

Hyundai Santa Cruz – 32

Volkswagen Taos – 31

“Наша оцінка безпеки заднього сидіння полягає не в тому, що транспортні засоби з нижчими оцінками небезпечні, а в тому, що вони не пропонують такого ж захисту, як автомобілі, які отримали вищі оцінки”, – підкреслюється у звіті Consumer Reports.