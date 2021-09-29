Защита пассажиров задних сидений важна и для покупателей роскошных лимузинов, и для больших семей, которые пользуются авто с трехрядным салоном. Аналитики Consumer Reports собрали данные о безопасности для пассажиров задних кресел для самых новых автомобилей на рынке.

Современные транспортные средства безопаснее, чем когда-либо, благодаря передовым технологиям. Оценка этих функций обычно фокусируется на системах помощи водителю и безопасности передних сидений, тогда как безопасность задних сидений обделена вниманием. Анализ Consumer Reports наоборот, сосредотачивается именно на задних сиденьях.

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Рейтинг основывается на шести категориях: посадка на автокресло, использование дополнительных сидений, оповещения о пассажирах задних пассажиров, напоминания о ремнях сзади, подголовники и усовершенствованные задние сиденья. В заключении Consumer Reports отмечает, что общая безопасность для задних сидений имеет недостаточно высокий приоритет для многих производителей.

“Должна учитываться безопасность всех пассажиров задних сидений, от детей и подростков до взрослых и пассажиров всех возрастных категорий”, – сказала доктор Эмили Томас, инженер по безопасности автомобилей в Consumer Reports. "Но наш анализ показывает, что многие автопроизводители не устанавливают те же средства безопасности сзади, что и спереди".

Так, Consumer Reports отмечает, что лишь около 40 процентов новых автомобилей имеют натяжители ремней безопасности и ограничители нагрузки на задние сиденья. 30 процентов этих автомобилей имеют напоминания о непристегнутых ремнях безопасности. И чуть более четверти имеют боковые подушки безопасности, предназначенные специально для защиты пассажиров во время катастрофы.

Фото: Toyota Sienna 2020 / Toyota

Оценивая 35 новых автомобилей образца 2020 и 2021 года, рейтинг Consumer Reports демонстрирует лучшие и худшие модели с точки зрения безопасности задних сидений. Ни один автомобиль не получил идеального балла, но минивэн Toyota Sienna занял самую высокую позицию в списке машин 2020 модельного года, набрав 69 баллов. Худшей моделью 2020 года оказался седан премиум класса Genesis G80.

Лучшим баллом в зачете 2021 модельного года стал Nissan Pathfinder с 66 баллами, тогда как бренда Genesis удалось оказаться в середине списка, а на дне оказался большой внедорожник Volkswagen Taos.

Модельный год 2020:

Toyota Sienna – 69

Nissan Rogue – 66

Ford Bronco Sport – 61

Cadillac Escalade – 61

Ford F-150 XLT – 61

Mercedes-Banz GLA – 32

Hyundai Elantra – 31

Hyundai Ioniq – 30

Acura TLX – 28

Genesis G80 – 24

Модельный год 2022:

Nissan Pathfinder – 66

Honda Civic – 66

Mitsubishi Outlander – 52

Acura MDX – 48

Kia Carnival – 38

Bolt Chevrolet EUV – 36

Genesis GV70 – 35

Hyundai Tucson – 33

Hyundai Santa Cruz – 32

Volkswagen Taos – 31

“Наша оценка безопасности заднего сиденья состоит не в том, что транспортные средства с более низкими оценками опасны, а в том, что они не предлагают такой же защиты, как автомобили, которые получили высшие оценки”, – подчеркивается в отчете Consumer Reports.