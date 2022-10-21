Эксклюзивный внедорожник сделали в Украине для заказчика из Америки.

Подчеркнем, что такой автомобиль действительно единственный в мире, потому что за основу был взят Mercedes G65, а не G63 AMG, как это сделано в оригинале.

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Как выяснили коллеги издания ТопЖир, замеченный ранее 6-колесный Мерседес Гелендваген, но недавно проект завершили окончательно. Авторами этих творений являются Александр Полищук и команда, ведущая YouTube-канал Джипы Монстры. Что касается данного Гелендвагена, он выстроен на базе G65 AMG 2017 года производства.

По данным украинских конструкторов, данный Гелендваген 6х6 G65 V12 имеет немецкие портальные редукторы, оригинальную среднюю ось 6х6, систему подкачки колес, много карбоновых изделий, звездное небо в салоне и многое другое. Подробнее смотрите в видео-сюжете: