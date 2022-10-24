Культовий всюдихід збереже винятковість з переходом на електротягу.

Бос Mercedes-Benz Ола Калленіус розкрив подробиці про електричний «Гелік». У розмові з MotorTrend топ-менеджер дав зрозуміти, що "G-Class залишиться G-Класом", тобто збереже оригінальну конструкцію.

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Калленіус спростував чутки про уніфікацію майбутнього EQG із седанами та кросоверами EQE/EQS: для позашляховика розроблять власну архітектуру. Ще одна відмінність від актуальних електрокарів – ефективніша опціональна тягова батарея.

У Mercedes-Benz підтвердили, що для електромобіля EQG буде доступний не лише звичайний тяговий акумулятор, а й анодні осередки зі збільшеною на 20-40 відсотків щільністю енергії. Втім, на старті продажів 2024 року покупці електричного позашляховика будуть обмежені одним варіантом батареї.

Ола Калленіус поділився емоціями від випробувань раннього електричного прототипу «Геліка». Топ-менеджер заявив, що "це було приголомшливо" і натякнув на універсальність майбутньої моделі. Ймовірно, бос Mercedes-Benz мав на увазі раніше небачені можливості EQG на кшталт "танкового розвороту".

Концептуальний Mercedes-Benz EQG показали рік тому, тоді автовиробник підтвердив, що позашляховик збереже рамну архітектуру та нерозрізний міст ззаду, а силова установка «батарейної» версії складатиметься із чотирьох електромоторів.

За попередньою інформацією, Mercedes-Benz EQG дебютує в 2024 році, проте електромобіль не замінить традиційну паливну версію, а доповнить гаму. До дебюту електромобіля сімейство G-Class переживе плановий рестайлінг, а ось ультимативний всюдихід 4x4² випускатиметься у «дореформеному» вигляді.