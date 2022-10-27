Прийнято рішення про закінчення виробництва Ford Fiesta.

Виробництво Ford Fiesta припиняється в 2023 році, разом з мінівенами S-Max і Galaxy.

Ford Motor Company завершує виробництво Fiesta, яка випускалась з 1976 року. Компактний хетчбек, який виробляється на складальному заводі в Кельні в Німеччині, назавжди покине конвеєр у червні 2023 року.

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Автовиробник з Дірборна також відмовиться від S-Max і Galaxy, двох мінівенів, які втратили популярність через навалу кросоверів. Обидві моделі, які виробляються на складальному заводі у Валенсії в Іспанії, будуть завершені в квітні 23 року на користь гібридної силової установки та збільшення виробництва акумуляторів.

Нагадаємо, що Ford of Europe має намір перейти на повністю електричні транспортні засоби до кінця десятиліття.