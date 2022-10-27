Принято решение об окончании производства Ford Fiesta.

Производство Ford Fiesta прекращается в 2023 году вместе с минивэнами S-Max и Galaxy.

Ford Motor Company завершает производство Fiesta, выпускавшейся с 1976 года. Компактный хэтчбек, производящийся на сборочном заводе в Кельне в Германии, навсегда покинет конвейер в июне 2023 года.

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Автопроизводитель из Дирборна также откажется от S-Max и Galaxy, двух минивэнов, потерявших популярность из-за нашествия кроссоверов. Обе модели, производимые на сборочном заводе в Валенсии в Испании, будут завершены в апреле 23 года в пользу гибридной силовой установки и увеличения производства аккумуляторов.

Напомним, что Ford of Europe намерена перейти на полностью электрические транспортные средства к концу десятилетия.