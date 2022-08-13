Цей пікап – не лише герой, але й справжня зірка. Мало того, що в нього прострелене скло та кузов, але він ще й став героєм кліпу "Океану Ельзи".

Це Ford F-250 мого знайомого, який надав машину для фільмування кліпу. Він знайшов його в Україні, привів до ладу і тепер машина поїде служити в ЗСУ. Враховуючи, що тема пікапів сьогодні дуже актуальна, також доведу вам, в чому саме американські пікапи на голову крутіші за японські.

Пікап Ford F-серії - це найпопулярніший в Америці автомобіль протягом останніх 40 років. Перед нами – 9-та генерація, яка випускалася з 1992 по 1998 роки, а сьогодні на конвейері вже чотирнадцята.

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F-250 – це друга за вантажопідйомністю версія пікапа F-серії (менша називається F-150), яка може взяти на борт 1100 кг (молодша – лише 650 кг). Існують версії з одним чи двома рядом сидінь, двома чи чотирма дверима. Але спереду завжди – диван. Навіть якщо в якості коробки передач у нього – механіка.

Втім, спинку центрального крісла можна скласти, перетворивши його на підлокітник. Звичайно, в ньому є бокс для дрібниць та підставки для склянок. А у версії з автоматом селектор перемикання на кермі, це не заважає третьому члену екіпажу.

Та найцікавіше тут під капотом. Мотор незвичний тим, що тут 8 циліндрів і він без турбіни, атмосферний дизель від Navistar International. Сил як для такого об`єму небагато - усього 185, але тут крутного моменту, наче у тепловоза – аж 500 Нм, причому з 1600 обертів за хвилину. Цей же мотор з 1994 року випускався вже з турбіною, хоча потужності було не набагато більше.

А ще цей двигун знаменитий тим, що його встановлювали на відомі на весь світ американські жовті шкільні автобуси! Хоча є у нього суттєвий недолік. На нього запчастин не знайдеш, особливо вживаних. Треба замовляти зі Штатів, а це довго і дорого.

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Послухайте, як звучить цей двигун! Зараз таких вже не роблять. Глибокий, насичений звук. Американці кажуть, що покоління, які випускалися з 1993 по 2003 рік, вважаються найнадійнішими серед пікапів F-серій. Американські мотори простіші й надійніші за японські. Щоправда, якщо його правильно обслуговувати, а не лити оливу від Камаза, як це часто роблять.

Все гаразд у нього і з динамікою. Версія з турбодизелем розганялася до сотні за 9 секунд. Тут трохи більше 10 секунд. Але це швидко! А ось апетит ненажерливий – як мінімум 20 літрів солярки на сотню. Добре, що бак на 143 л – він дає запас ходу в 700 км.

На офроуді у пікапа м’який хід навіть в незавантаженому стані. На перший погляд, кузов посаджено дуже високо, але всього 20 см, він обмежений заднім нерозрізним мостом.

Ходову вбити взагалі нереально. Мости розвантажені, наче в вантажівці. Немає жодних тяг, які би поєднували міст з кузовом, таким чином нема такого, що при перевантаженні напіввісь вилітає, якщо «зловив яму». Тому хлопці кажуть, що вантажили в нього і тонну і навіть три. Ford просто сідає на відбійники і їде.

Більше про пікап Ford F-250 – у відео:

Втім, ця машина потребує ремонту. В нього кілька разів поцілили, та й техніка вже на грані. Тому для його ремонту потрібні гроші, реквізити – в описі під відео.