Этот пикап – не только герой, но и настоящая звезда. Мало того, что у него прострелено стекло и кузов, но он еще и стал героем клипа "Океана Эльзы".

Это Ford F-250 моего знакомого, предоставившего машину для съемки клипа. Он нашел его в Украине, привел в порядок, и теперь машина поедет служить к ВСУ. Учитывая, что тема пикапов сегодня очень актуальна, поэтому докажу вам, в чем именно американские пикапы на голову круче японских.

Пикап Ford F-серии – это самый популярный в Америке автомобиль на протяжении последних 40 лет. Перед нами – 9-е поколение, которое выпускалось с 1992-го по 1998 год, а сегодня на конвейере уже четырнадцатое.

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F-250 – это вторая по грузоподъемности версия пикапа F-серии (меньшая называется F-150), которая может взять на борт 1 100 кг (младшая – всего 650 кг). Существуют версии с одной или двумя рядами сидений, двумя или четырьмя дверями. Но спереди всегда – диван. Даже если в качестве коробки у нее – механика.

Впрочем, спинку центрального кресла можно сложить, превратив его в подлокотник. Конечно, в нем есть бокс для мелочей и подставки для стаканов. А в версии с автоматом селектор переключения на руле, это не мешает третьему члену экипажа.

Но самое интересное здесь – под капотом. Мотор необычен тем, что здесь 8 цилиндров, и он без турбины – атмосферный дизель от Navistar International. Сил как для такого объема немного – всего 185, но здесь крутящего момента, как у тепловоза – аж 500 Нм, причем с 1600 оборотов в минуту. Этот же мотор с 1994 года выпускался уже с турбиной, хотя мощности было не намного больше.

А еще этот двигатель знаменит тем, что его устанавливали на известные на весь мир американские желтые школьные автобусы! Хотя есть у него существенный недостаток. На него запчастей не найдешь, особенно подержанных. Надо заказывать из Штатов, а это долго и дорого.

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Послушайте, как звучит этот двигатель! Сейчас таких уже не делают. Глубокий насыщенный звук. Американцы говорят, что поколения, выпускавшиеся с 1993-го по 2003 год, считаются самыми надежными среди пикапов F-серий. Американские моторы проще и надежнее японских. Правда, если его правильно обслуживать, а не лить масло от КамАЗа, как это часто делают.

Все хорошо у него и с динамикой. Версия с турбодизелем разгонялась до сотни за 9 секунд. Здесь чуть больше 10 секунд. Но это быстро! А вот аппетит прожорливый – как минимум 20 литров солярки на сотню. Благо, бак на 143 л – он дает запас хода в 700 км.

На офроуде у пикапа мягкий ход даже в незагруженном состоянии. На первый взгляд, кузов посажен очень высоко, но всего 20 см, он ограничен задним неразрезным мостом.

Ходовую убить вообще невозможно. Мосты разгружены, как в грузовике. Нет никаких тяг, объединяющих мост с кузовом, таким образом нет такого, что при перегрузке полуось вылетает, если «поймал яму». Потому ребята говорят, что грузили в него и тонну, и даже три. Ford просто садится на отбойники и едет.

Больше о пикапе Ford F-250 – в видео:

Впрочем, эта машина нуждается в ремонте. В нее несколько раз попали, да и техника уже на грани. Поэтому для ее ремонта нужны деньги, реквизиты – в описании под видео.