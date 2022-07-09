Если какой-то автомобиль и претендует на роль "Бандеромобиля", то это КРАЗ 255. Мало того, что он олицетворение украинского автопрома, ведь выпускался на Кременчугском автозаводе, так он еще и пережил такие метаморфозы, которые позволили ему стать частью комплекса смертоносного оружия против рашистов.

КрАЗ 255 впервые сошел с конвейера 55 лет назад и продержался в производстве очень долгое время. Ведь эта 12-тонная машина длиной 8,5 метра обладала невероятно надежной конструкцией и демонстрировала настоящие чудеса проходимости.

Именно эта машина последние 5 лет вообще стояла без движения. Однако она понадобилась военным, поэтому ее оживили довольно быстро, буквально за полдня. Поставили новые аккумуляторы, восстановили патрубки, поменяли жидкости – и теперь этот автомобиль готов к службе. К какой именно? Он стал тягачем для гаубицы "Мста-Б".

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История именно этого КрАЗ 255Б особенная, ведь он сделан в 1966 году, то есть первых лет выпуска модели. Хотя из-за новых фар и крыльев видно, что она уже когда-то была модернизирована.

Из-за огромных колес эта машина в народе получила прозвище “лаптижник”, называли ее даже крокодилом и людоедом. Это была довольно успешная модель, ведь с 1967 года было выпущено 160 тысяч КрАЗ 255, причем 30 тысяч из них ушло на экспорт. За границей его ценили за выносливость, простоту конструкции и внедорожные качества.

Кабина КрАЗа имеет деревянный каркас, который снаружи обтянут листовым железом. А под дверью расположены пара небольших аккумуляторов, каждый из них весит 55 килограммов и нужно иметь хорошую физическую подготовку, чтобы все это заменить при обслуживании.

Среди других выдающихся особенностей – длина 8,5 метра, аж 5 карданов, клиренс 36 см.

Дизельный мотор V8 рабочим объемом 15 литров выдавал мощность 240 лошадиных сил. На сегодняшний день эта цифра небольшая, взамен крутящего момента хватало – 880 Нм с 1250 оборотов в минуту. Это означало, что в принципе можно было не касаться педали газа. Есть еще несколько поразительных фактов об этом двигателе. К примеру, в него входило 50 литров охлаждающей жидкости и 32 литра масла.

В салоне атмосфера 60-х годов прошлого века: руль разве что поменьше, чем его запаска. Архаические приборы разбросаны по торпедо, каждый из них подписан. Один из самых больших приборов – это не спидометр, а датчик давления в шинах! Ведь здесь работает система подкачки шин, и даже с пробитым колесом машина может двигаться дальше – система поддерживает в нем нужное давление. Есть кнопки нагрева топлива, надпись, как включать и когда можно включать передний мост. Интересно, что привод дворников стекла был пневматический, он работал от центральной системы.

Кресло водителя подпружинено и позволяет сохранять приемлемый комфорт на разбитых дорогах. Под правой рукой водителя – 5 рычагов. Один для коробки передач, один для подключения переднего моста, остальные – для управления раздаточной коробкой, валом отбора мощности и для блокировки дифференциала. Больше всего в салоне меня поразил ручник, это специальная скоба, фиксирующая педаль тормозов в нажатом состоянии.

Военные установили еще специальную систему опускания запаски, которая весит, вероятно, под центнер. Также здесь облегчено прицепление пушки с помощью системы блоков, то есть если раньше для этого нужно было минимум 6 человек, то сейчас достаточно двух. Так же система выгрузки снарядов: сейчас только один человек берет снаряд на плечо, раньше ему нужна была помощь.

Говорят, этот двигатель был настолько неприхотлив к топливу, что можно было лить что угодно – солярку, керосин, низкооктановый бензин и даже некоторые виды ракетного топлива. Два бака по 165 л давали запас хода примерно в 700 – 800 км. Правда, машины ранних лет выпуска имели ресурс всего 70 тыс. км, позже он вырос до 140 тысяч. КрАЗы уже тогда имели коробку передач на 5 скоростей, но максимальный темп не превышал 70 км/ч. При этом 255-й мог тянуть прицепы до 30 тонн и прославился как талантливый тягач.

Прославился 255-й и как настоящий внедорожник. Он форсировал броды глубиной в метр, на пониженном ряду передач одолевал подъемы в 30 градусов. Но я на офф-роуд не поехал. Для нашего КрАЗа это вообще было первое путешествие после восстановления, так сказать, обкатка и не хотелось ради эффектного кадра рисковать работой ребят, старательно восстанавливавших этот вездеход. Хочется, чтобы он без приключений добрался до места службы, чтобы таскать пушки.

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