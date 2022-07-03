12:56, 3 июля 0

Говорят, в мире не существует такого бездорожья, которое могло бы напугать Sherp. Поэтому это транспортное средство используется во многих странах мира. И, конечно, помогает в борьбе против захватчиков.

Этот квадроцикл-переросток назван в честь горных проводников из Непала. За выносливость и способность карабкаться куда угодно. Однако, несмотря на большое количество запросов от военных, Sherp не выпускал военные модификации. Ведь в этом случае ему нужна была бы броня, но установка дополнительной стали сразу бы разрушила всю концепцию легкого внедорожника.

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После того, как в 2106 году TopGear снял программу об этом автомобиле, за ним выстроились настоящие очереди в Канаде и Соединенных Штатах. Причем это при цене от 90 до 125 тысяч долларов в зависимости от комплектации! То есть за такие деньги это самый дорогой 3-цилиндровый дизельный автомобиль на планете.

На самом деле Sherp уникален во всем. Не только в том, что не разделяет дороги и прочую местность – он проедет всюду. Он также разрушает концепцию внедорожника, потому что он совершенно другой...

Главной чертой дизайна и функциональности “Шерпа” являются огромные колеса низкого давления. И у них есть один секрет. На самом деле они накачиваются с помощью выхлопных газов и соединены одним общим контуром. То есть когда одно колесо наезжает на какое-то препятствие, давление переходит в другие колеса, улучшая сцепление. Очень просто и гениально!

Эти шины выпускаются в Украине, потому что Sherp создал пресс-форму и изготавливает их на предприятии “Росава”. Несмотря на развитые и мощные грунтозацепы, шины очень экологичны, они оказывают низкое давление на почву, не повреждая ее. Колеса жестко прикручены к кузову, нет никакой подвески, все функции амортизации выполняют колеса, которые “съедают” все, что под них попадает.

У нас на тесте – не самая новая модель “Шерпа”. В то время как в Киеве уже выпускают N1200, мы испытываем снятую с производства версию Sherp Max. Она имеет длину 3,5 м, а грузоподъемность – одна тонна.

У “Шерпа” хорошо продумана безопасность на воде, потому что если вода попадает в корпус, то есть специальная помпа, которая откачивает эту воду и выбрасывает наружу, а также специальное дренажное отверстие, которое можно открутить и выпустить воду.

Внутри очень хорошо виден каркас безопасности “Шерпа” – своеобразная рама, интегрированная по корпусу. Это дает не только жесткость, но и легкость кузова, ведь он собран в основном из алюминия.

Именно в этом “Шерпе” еще установлен 3-цилиндровый мотор Kubota на 44 лошадиных силы, но в новых версиях уже идет корейский Dusan (тоже 3-цилиндровик, но на 55 лошадиных сил).

Кстати Sherp получил специальную модификацию для Арктики

Управлять всем этим не очень трудно, а на самом деле очень легко. Единственное, что надо “пристреляться” к механической 6-скоростной коробке. У нас есть два рычага: тянешь правый – поворачивает направо, потому что блокируются правые колеса, тянешь левый – блокируются левые, поэтому машина идет налево.

Максимальная скорость составляет 40 км в час, и для такого транспорта это довольно быстро. Хотя на асфальте надо быть осторожным, ведь с точностью управления есть определенные нюансы.