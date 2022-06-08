Вездеход компании Sherp теперь имеет уникальную комплектацию, созданную специально для суровых условий Арктики.

“Новое индивидуальное решение, направленное на помощь георозведке в тяжелых условиях Арктики, наконец доставлено заказчику, несмотря на логистические ограничения”, – сказано на странице производителя вездеходов в соцсети.

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Кастомизация включает: