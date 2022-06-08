Всюдихід компанії Sherp віднині має унікальну комплектацію - створену спеціально для суворих умов Арктики.

“Нове індивідуальне рішення, спрямоване на допомогу георозвідці у важких умовах Арктики, нарешті доставлене замовнику, незважаючи на будь-які логістичні обмеження”, – сказано на сторінці виробника всюдиходів у соцмережі.

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Кастомізація включає: