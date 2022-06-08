Всюдихід компанії Sherp віднині має унікальну комплектацію - створену спеціально для суворих умов Арктики.

“Нове індивідуальне рішення, спрямоване на допомогу георозвідці у важких умовах Арктики, нарешті доставлене замовнику, незважаючи на будь-які логістичні обмеження”, – сказано на сторінці виробника всюдиходів у соцмережі.

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Кастомізація включає:

  • Додаткова теплоізоляція;
  • Ведмідьостійкі вікна;
  • спальні місця до 4 осіб;
  • Додаткові відділення для зберігання;
  • 3-я батарея (крім основної та резервної батареї в базовій моделі);
  • Екологічна система перенесення палива;
  • снігоприбиральне прибирання;
  • стійка для даху та ще кілька додаткових опцій та інструментів.