Всюдихід компанії Sherp віднині має унікальну комплектацію - створену спеціально для суворих умов Арктики.
“Нове індивідуальне рішення, спрямоване на допомогу георозвідці у важких умовах Арктики, нарешті доставлене замовнику, незважаючи на будь-які логістичні обмеження”, – сказано на сторінці виробника всюдиходів у соцмережі.
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Кастомізація включає:
- Додаткова теплоізоляція;
- Ведмідьостійкі вікна;
- спальні місця до 4 осіб;
- Додаткові відділення для зберігання;
- 3-я батарея (крім основної та резервної батареї в базовій моделі);
- Екологічна система перенесення палива;
- снігоприбиральне прибирання;
- стійка для даху та ще кілька додаткових опцій та інструментів.