12:56, 3 липня 0

Кажуть, у світі не існує такого бездоріжжя, яке могло б налякати Sherp. Тому цей транспортний засіб використовується в багатьох країнах світу. І, звичайно, допомагає в боротьбі проти загарбників.

Цей квадроцикл-переросток названо на честь гірських провідників з Непалу. Через витривалість і здатність дряпатися будь-куди. Однак, попри велику кількість запитів від військових, Sherp не випускав воєнні модифікації. Адже в цьому випадку йому потрібно була б броня, але встановлення додаткової сталі одразу би зруйнувало всю концепцію легкого позашляховика.

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Після того, як в 2106 році TopGear зняв програму про цей автомобіль, за ним вишикувалися справжні черги в Канаді та Сполучених штатах. Причому це за ціни від 90 до 125 тисяч доларів в залежності від комплектації! Тобто за такі гроші це найдорожчий 3-циліндровий дизельний автомобіль на планеті.

Насправді Sherp унікальний в усьому. Не тільки в тому, що не розділяє дороги та іншу місцевіть – він проїде усюди. Він також руйнує концепцію позашляховика, тому що він абсолютно інший...

Головною рисою дизайну і функціональності “Шерпа” є величезні колеса низького тиску. І в них є один секрет. Насправді вони накачуються за допомогою вихлопних газів та з'єднані одним спільним контуром. Тобто коли одне колесо наїжджає на якусь перешкоду, тиск переходить в інші колеса, покращуючи зчеплення. Дуже просто і геніально!

Ці шини випускаються в Україні, бо Sherp створив прес-форму і виготовляє їх на “Росаві”. Попри розвинені й потужні грунтозачепи, шини дуже екологічні, вони спричиняють низький тиск на грунт, не пошкоджуючи його. Колеса жорстко прикручені до кузова, немає ніякої підвіски, усі функції амортизування виконують колеса, які “з'їдають” усе, що під них потрапляє.

У нас на тесті – не найновіша модель “Шерпа”. В той час як в Києві вже випускають N1200, ми випробовуємо зняту з виробництва версію Sherp Max. Вона має довжину 3,5 м, а вантажопідйомність – одна тонна.

У “Шерпа” добре продумано безпеку на воді, бо якщо вода потрапляє в корпус, то є спеціальна помпа, яка відкачує цю воду і викидає назовні, а також спеціальний дренажний отвір, який можна відкрутити і випустити воду.

Всередині дуже добре видно каркас безпеки “Шерпа” – своєрідну раму, що інтегрована по корпусу. Це дає не лише жорсткість, але й легкість кузова, адже його зібрано в основному з алюмінію.

Саме в цьому “Шерпі” ще встановлено 3-циліндровий мотор Kubota на 44 кінських сили, але в нових версіях вже йде корейський Dusan (теж 3-циліндровик, але на 55 кінських сил).

До речі Sherp отримав спеціальну модифікацію для Арктики

Керувати всім цим не дуже важко, а насправді дуже легко. Єдине, що треба “пристрілятися” до механічної 6-швидкісної коробки. В нас є два важелі: тягнеш правий – повертає праворуч, бо блокуються праві колеса, тягнеш лівий – блокуються ліві, тому машина йде ліворуч.

Максимальна швидкість становить 40 км на годину, і для такого транспорту це доволі швидко. Хоча на асфальті треба бути обережним, адже з точністю керування є певні нюанси.