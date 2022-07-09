Якщо якийсь автомобіль і претендує на роль "Бандеромобіля", то це КРАЗ 255. Мало того, що він є уособленням українського автопрому, адже випускався на Кременчуцькому автозаводі, так ще й він пережив такі метаморфози, які дозволили йому стати частиною комплексу смертоносної зброї проти рашистів.

КрАЗ 255 вперше зійшов з конвеєра 55 років тому, і протрималась у виробництві дуже довгий час. Адже ця 12-тонна машина довжиною 8,5 метрів мала неймовірно надійну конструкцію й демонструвала справжні дива прохідності.

Конкретно ця машина останні 5 років взагалі стояла без руху. Однак вона знадобилась військовим, тож її оживили доволі швидко, буквально за півдня. Поставили нові акумулятори, повідновлювали патрубки, поміняли рідини, – і тепер цей автомобіль готовий до служби. До якої саме? Він став тягачем для гаубиці «Мста-Б».

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Історія саме цього КрАЗ 255Б особлива, адже він зроблений у 1966 році, тобто перших років випуску моделі. Хоча через нові фари та крила видно, що вона вже колись була модернізована.

Через величезні колеса ця машина в народі отримала прізвисько «лаптіжник», називали його навіть крокодилом і людожером. Це була доволі успішна модель, адже з 1967 року було випущено 160 тисяч КрАЗ 255, причому 30 тисяч з них пішло на експорт. За кордоном його цінували за витривалість, простоту конструкції і позашляхові якості.

Кабіна КрАЗа має дерев’яний каркас, який зовні обтягнута листовим залізом. А під дверима розташовані пара невеличких акумуляторів, кожен з них важить 55 кілограмів і треба мати непогану фізичну підготовку, аби все це замінити під час обслуговування.

Серед інших видатних особливостей - довжина 8,5 метрів, аж 5 карданів, кліренс 36 см.

Дизельний мотор V8 робочим об’ємом аж 15 літрів видавав потужність 240 кінських сил. На сьогодні ця цифра невелика, натомість крутного моменту вистачало - 880 Нм з 1250 обертів на хвилину. Це означало, що в принципі можна було не торкатися педалі газу. Є ще кілька вражаючих фактів про цей двигун. Наприклад, в нього входило 50 літрів охолоджувальної рідини і 32 літри оливи.

В салоні атмосфера 60-тих років минулого століття: кермо хіба що трохи менше, аніж його запаска. Архаїчні прилади розкидані по торпедо, кожен з них підписаний. Один з найбільших приладів – це не спідометр, а датчик тиску в шинах! Адже тут працює система підкачування шин, і навіть з пробитим колесом машина може рухатися далі - система підтримує в ньому потрібний тиск. Є кнопки нагрівання пального, напис, як вмикати і коли можна вмикати передній міст. Цікаво що привод двірників скла був пневматичний, він працював від центральної системи.

Крісло водія підпружинене і дозволяє зберігати прийнятний комфорт на розбитих дорогах. Під правою рукою водія - аж 5 важелів. Один для коробки передач, один для підключення переднього мосту, решта - для керування роздавальною коробкою, валом відбору потужності і блокування диференціалу. Найбільше в салоні мене вразив ручник, це спеціальна скоба, яка фіксує педаль гальм в натиснутому стані.

Військові встановили ще спеціальну систему опускання запаски, яка важить мабуть під центнер. Також тут полегшене причіпляння гармати за допомогою системи блоків, тобто якщо раніше для цього потрібно було мінімум 6 людей, то зараз достатньо двох. Так само система вивантаження снарядів: зараз лише одна людина бере снаряд на плече, раніше їй потрібна була допомога.

Кажуть цей двигун був настільки невибагливим до пального, що можна було лити що завгодно – солярку, гас, низькооктановий бензин і навіть деякі види ракетного пального. Два баки по 165 л давали запас ходу приблизно в 700-800 км. Щоправда, машини ранніх років випуску мали ресурс усього 70 тис км., пізніше він виріс до 140 тисяч. КрАЗи вже тоді мали коробку передач на 5 швидкостей, але максимальний темп не перевищував 70 км/год. При цьому 255-й міг тягнути причепи до 30 тон і прославився як талановитий тягач.

Прославився 255-й і як справжній позашляховик. Він форсував броди глибиною в метр, на пониженому ряді передач долав підйоми в 30 градусів. Та я на оффрод я не поїхав. Для нашого КрАЗу це взагалі була перша подорож після відновлення, так би мовити, обкатка і не хотілося заради ефектного кадра ризикувати роботою хлопців, які старанно відновлювали цей всюдихід. Хочеться, щоби він без пригод дістався місця служби, аби тягати гармати.

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