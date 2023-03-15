Концептуальний ID.2all показує, як через два роки виглядатиме хетчбек з електроприводом за 25 000 євро.

Концепт-кар VW ID.2all демонструє особливості та стиль майбутнього електричного хетчбека ціною менше 25 000 євро.

Автомобіль з переднім приводом має єдиний електродвигун потужністю 223 к.с. і приблизно 450 км запасу ходу згідно з європейським циклом WLTP.

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Цим концептом Volkswagen намагається створити черговий «народний автомобіль», тепер електричний. Швидше за все він буде називатись ID.2.

Продажі серійної версії в Європі планується з 2025 року за ціною від 25 000 євро. ID.2 використовуватиме оновлену версію платформи MEB, яка лежить в основі всіх існуючих моделей ID. На відміну від задньопривідних ID.3 та ID.4, він матиме передній привід з електродвигуном потужністю 223 кінські сили — трохи більше, ніж базовий задньопривідний ID.4 із 201 к.с.

Новинка на 25 см коротша за поточний Mk8 Golf, хоча його колісна база на 3 см коротша, ніж у Golf. При цьому всередині машина майже така ж простора, як і Golf. В салоні – спортивне кермо, подвійний екран: один виконує функцію цифрової панелі приладів, другий – центральний екран. Більше подробиць компанія надасть пізніше.