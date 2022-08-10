Седан Toyota Yaris помітно більший за хетчбек і має великий 476-літровий багажник. Бюджетна модель досить багато оснащена, а потім з'явиться її гібридна версія.

Лінійку Toyota Yaris 2022 року поповнив новий седан Ativ. Бюджетну модель почнуть продавати до кінця року за ціною від 15 000 до 19 400 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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Нову Toyota Yaris Ativ розробили в співпраці з Daihatsu. Седан побудований на спрощеній версії платформи TNGA, яку використовує і хетчбек Toyota Yaris. Автомобіль відчутно більший за побратима.

Розміри Toyota Yaris Ativ:

Довжина — 4425 мм

Ширина — 1740 мм

Висота — 1480 мм

Колісна база — 2620 мм

Крім того, чотиридверна версія разюче відрізняється дизайном. У неї похилий аркоподібний дах і рельєфні боковини. Передня частина виконана в дусі старшої Toyota Corolla: широкі радіаторні ґрати поєднуються з довгастими діодними фарами.

У салоні з'явилася цифрова панель приладів, але в центральній панелі розміщений великий сенсорний екран діагоналлю 8 чи 9 дюймів (залежно від версії моделі). Об'єм багажника складає 476 л.

Базовий седан Toyota Yaris Ativ отримав безключовий доступ, ESP, 6 подушок безпеки та кондиціонер. У топовій версії додані шкіряний салон, клімат-контроль, камеру заднього виду, адаптивний круїз-контроль. Крім того, в найдорожчому варіанті передбачили автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон.

Нова Toyota Yaris Ativ дебютувала з 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 94 к. с., що витрачає в середньому 4,3 л/100 км. Пізніше додадуть ще економічнішу гібридну модифікацію на 116 к. с. Усі версії оснащуються варіатором.