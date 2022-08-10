Седан Toyota Yaris заметно больше хэтчбека и имеет большой 476-литровый багажник. Бюджетная модель достаточно богато оснащена, а потом появится ее гибридная версия.

Линейку Toyota Yaris 2022 года пополнил новый седан Ativ. Бюджетную модель начнут продавать до конца года по цене от 15 000 до 19 400 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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Новую Toyota Yaris Ativ разработали в сотрудничестве с Daihatsu. Седан построен на упрощенной версии платформы TNGA, которую использует и хэтчбек Toyota Yaris. Автомобиль ощутимо больше собрата.

Размеры Toyota Yaris Ativ:

Длина – 4 425 мм

Ширина – 1 740 мм

Высота – 1 480 мм

Колесная база – 2 620 мм

Кроме того, четырехдверная версия разительно отличается дизайном. У нее наклонная аркообразная крыша и рельефные боковины. Передняя часть выполнена в духе старшей Toyota Corolla: широкие радиаторные решетки сочетаются с продолговатыми диодными фарами.

В салоне появилась цифровая панель приборов, а на центральной панели размещен большой сенсорный экран диагональю 8 или 9 дюймов (в зависимости от версии модели). Объем багажника составляет 476 л.

Базовый седан Toyota Yaris Ativ получил бесключевой доступ, ESP, 6 подушек безопасности и кондиционер. В топовой версии добавлены кожаный салон, климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль. Кроме того, в самом дорогом варианте предусмотрели автоматическое торможение, контроль разметки и “слепых” зон.

Новая Toyota Yaris Ativ дебютировала с 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 94 л.с., который тратит в среднем 4,3 л/100 км. Позже добавят еще более экономичную гибридную модификацию на 116 л.с. Все версии оснащаются вариатором.