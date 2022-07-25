Спорткары юбилейной серии будут доступны в течение ограниченного времени, и только в Японии.

В этом году оригинальному дуэту спортивных автомобилей Toyota GT86 и Subaru BRZ исполняется 10 лет. По этому поводу производители подготовили для домашнего рынка специальные версии обеих моделей – 10th Anniversary Limited.

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Купе Toyota, которое теперь называется GR 86, получило окраску Flame Orange, памятные логотипы на заднем стекле и верхних частях дверных карт, оранжевые акценты в салоне. Вариант от Subaru отличается в основном оттенком кузова WR Blue Pearl и синими вставками в интерьере. Обеим машинам достались черные корпуса зеркал.

Других особенностей практически нет. Обе двухдверки оснащены стандартным 2,4-литровым двигателем, который в японской спецификации развивает 235 л.с. и 250 Нм. Как и до смены поколений, покупателям доступен выбор между шестиступенчатой механикой и автоматом.

Заказы на обе спецверсии будут приниматься до 30 сентября. Toyota GR 86 10th Anniversary Limited в зависимости от трансмиссии будет стоить 3 469 000 иен (25,4 тысячи долларов) или 3 632 000 иен (26,6 тысячи долларов), Subaru BRZ 10th Anniversary Limited – 3 388 000 иен (24,8 тысячи долларов) или 3 553 000 иен (26 тысяч долларов). Известно, что тираж юбилейного спорткара “Субару” не превысит 200 единиц.