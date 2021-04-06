Ранее не предполагались продажи этого компактного спорткара на домашнем рынке, но с дебютом близнеца Toyota GR86 автомобилю дали зеленый свет.

После мировой премьеры нового BRZ 2022 года в спецификации для Северной Америки в ноябре прошлого года Subaru и Toyota провели совместную пресс-конференцию в Японии, чтобы представить версии BRZ и GR 86 для японского рынка.

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Спорткар Subaru BRZ в исполнении JDM оказался на 4 лошадиные силы мощнее американского аналога. Стилистически машина версии JDM не отличается от американской ни снаружи, ни внутри, за исключением расположения руля. При этом японцам новинка будет доступна уже с осени, а в США покупатели смогут получить машины ближе к концу года. Кроме того, уже сейчас для купе анонсированы фирменные детали из линейки STI Performance.

Фото: Японская версия Subaru BRZ 2021 / Subaru

Мощность обеспечивается атмосферным 2,4-литровым мотором, который продуцирует 232 лошадиные силы мощности и 250 ньютон-метров крутящего момента. Как и в Toyota GR 86, оппозитный мотор на BRZ может сочетаться с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач с таким же количеством передач.

Фото: детали STI Performance для Subaru BRZ 2021 / Subaru

Subaru не обнародует официальных данных о динамике авто, однако это уже сделала Toyota, поэтому можно ориентироваться на цифры “близнеца”. GR 86 ускоряется от 0 до 100 километров в час за 6,3 секунды.