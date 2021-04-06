Раніше не передбачались продажі цього компактного спорткара на домашньому ринку, але з дебютом близнюка Toyota GR86 автомобілю дали зелене світло.

Після світової прем'єри нового BRZ 2022 року в специфікації для Північної Америки минулого листопада, Subaru та Toyota провели спільну прес-конференцію в Японії, щоб представити версії BRZ та GR 86 для японського ринку.

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Спорткар Subaru BRZ у виконанні JDM виявився на 4 кінські сили потужнішим за американський аналог. Стилістично машина версії JDM не відрізняється від американської ні зовні, ні всередини, за винятком розташування керма. При цьому японцям новинка буде доступна вже з осені, а у США покупці зможуть отримати машини ближче до кінця року. Крім того, вже зараз для купе анонсовані фірмові деталі з лінійки STI Performance.

Фото: японська версія Subaru BRZ 2021 / Subaru

Потужність забезпечується атмосферним 2,4-літровим мотором, який продукує 232 кінські сили потужності і 250 ньютон-метрів крутного моменту. Як і в Toyota GR 86, опозитний мотор на BRZ може поєднуватися з шестиступінчастою механічною або автоматичною коробкою передач з такою ж кількістю передач.

Фото: деталі STI Performance для Subaru BRZ 2021 / Subaru

Subaru не оприлюднює офіційних данних про динаміку авто, однак це вже зробила Toyota, тож можна орієнтуватись на цифри “близнюка”. GR 86 прискорюється від 0 до 100 кілометрів на годину за 6,3 секунди.