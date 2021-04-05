Компактний спорткар від Toyota дебютував зі значною затримкою, після свого двійника – Subaru BRZ другого покоління. Але очікування виправдане не лише особливостями самої машини, а й тим фактом, що спорткар буде доступний на європейському ринку. Можливо навіть в Україні.

Toyota GR 86 2021 року – це друге покоління компактного спорткара, розробленого спільно з Subaru. У другому поколінні спорткар залишився вірним концепції автомобіля для “задоволення від керування” (fun to drive), став симпатичнішим, потужнішим і динамічнішим за попередника.

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Третя модель у лінійці спортивних автомобілів GR стане доповненням до спортивних купе GR Supra та хетчбека GR Yaris. І якщо два останніх у Європі продаються, то компактного купе GT86 першого покоління там не знайдеш, як і в Україні. Хоча на початку своєї “кар’єри” ця модель продавалась і в Україні, і в Західній Європі. Друге покоління буде доступне на всіх ринках.

Спорткар з “чуйним” кермом, легким кузовом і низьким центром маси отримав новий 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з горизонтальним розташуванням. Він, як і раніше, атмосферний. Агрегат продукує потужність у 235 кінських сил і крутний момент у 250 ньютон-метрів, що дозволяє GR 86 закінчити спринт від 0 до 100 кілометрів на годину за 6,3 секунди. Це на 1,1 секунди швидше, ніж робила модель першого покоління.

Потужність надходить на задні колеса через шестиступінчасту автоматичну коробку передач або шестиступінчасту механічну коробку для тих, хто віддає перевагу “ручній праці”.

Довжина (мм) 4265 Ширина (mm) 1775 Висота (мм) (2) 1310 Колісна база (мм) 2575 Маса (кг) 1270 Двигун горизонтально-опозитний чотирициліндровий DOHC: Toyota D-4S Об’єм (л) 2,387 Компонування Передньомоторне, адньопривідне Підвіска пер. MacPherson зад. подвійні ричаги Brakes пер. вентильовані диски зад. вентильовані диски Шини (пер./зад.) 215/40 R18

Toyota заявляє, що оптимізувала салон GR 86, щоб максимально зосередити увагу водія, розмістивши інформаційно-розважальну систему таким чином, щоб зменшити потребу відводити погляд від дороги. 7-дюймовий дисплей тепер має більш сучасний вигляд, а при запуску показує анімацію, натхненну роботою опозитного двигуна автомобіля.

Фото: Toyota GR 86 2021 / Toyota

Загалом дизайн інтер’єру можна описати одним словом: функціональний. Оновлення, безумовно, переносять його в сучасну епоху, але він сповнений речей “старої школи”. Той факт, що все ще є деякі фізичні кнопки, циферблати та перемикачі, що забезпечують тактильний зворотний зв’язок для водія, є в числі приємних речей в епоху, коли інтер’єри з суцільним сенсорним екраном стають все нормою.

Toyota GR 86 з автоматичною коробкою передач, будуть поставлятися з технологією допомоги водію Subaru EyeSight. Система включає різні функції безпеки перед зіткненням, щоб допомогти уникнути аварій, вторинні заходи запобігання зіткненням для пом'якшення подальших ударів та аварійно-рятувальну підтримку у випадку нещасного випадку, коли трапилась аварія.

Незважаючи на затримку, порівняно із близнюком від Subaru, новий GR 86 надійде в продаж у Японії цієї осені одночасно із BRZ. Toyota не вказала, коли GR 86 вийде на інші ринки, однак японський графік може виступати показником і живі машини слід очікувати наприкінці цього або початку наступного року.

Ціни будуть оголошені ближче до початку продажів, однак можна орієнтуватись на цифри попереднього покоління та старшої моделі Supra – у США спорткари коштують 27 060 та 42 990 доларів, відповідно. Тому для нового покоління справедливим був би стартовий цінник близько 30 тисяч доларів. У Європі ж доступна лише Supra, причому вона коштує від 42 290 євро (Німеччина), а отже і Toyota GR 86 в Старому світі повинна коштувати тих же 30 тисяч, тільки в євро.