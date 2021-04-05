Компактный спорткар от Toyota дебютировал со значительной задержкой, после своего двойника – Subaru BRZ второго поколения. Но ожидание оправдано не только особенностями самой машины, но и тем фактом, что спорткар будет доступен на европейском рынке. Возможно даже в Украине.

Toyota GR 86 2021 года – это второе поколение компактного спорткара, разработанного совместно с Subaru. Во втором поколении спорткар остался верным концепции автомобиля для “удовольствия от вождения” (fun to drive), стал симпатичнее, мощнее и динамичнее предшественника.

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Третья модель в линейке спортивных автомобилей GR станет дополнением к спортивным купе GR Supra и хэтчбека GR Yaris. И если два последних в Европе продаются, то компактного купе GT86 первого поколения там не найдешь, как и в Украине. Хотя в начале своей “карьеры” эта модель продавалась и в Украине, и в Западной Европе. Второго поколения будет доступно на всех рынках.

Спорткар с “отзывчивым” рулем, легким кузовом и низким центром массы получил новый 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с горизонтальным расположением. Он по-прежнему атмосферный. Агрегат продуцирует мощность в 235 лошадиных сил и крутящий момент в 250 ньютон-метров, что позволяет GR 86 закончить спринт от 0 до 100 километров в час за 6,3 секунды. Это на 1,1 секунды быстрее, чем делала модель первого поколения.

Мощность поступает на задние колеса через шестиступенчатую автоматическую коробку передач или шестиступенчатую механическую коробку для тех, кто предпочитает “ручной работы”.

Длинна (мм) 4265 Ширина (mm) 1775 Высота (мм) (2) 1310 Колесная база (мм) 2575 Масса (кг) 1270 Двигатель горизонтально-оппозитный четырехцилиндровый DOHC: Toyota D-4S Объем (л) 2,387 Компоновка Переднемоторная, заднеприводная Подвеска пер. MacPherson зад. двойные рычаги Brakes пер. вентилируемые диски зад. вентилируемые диски Шины (пер./зад.) 215/40 R18

Toyota заявляет, что оптимизировала салон GR 86, чтобы максимально сосредоточить внимание водителя, разместив информационно-развлекательную систему таким образом, чтобы уменьшить потребность отводить взгляд от дороги. 7-дюймовый дисплей теперь имеет более современный вид, а при запуске показывает анимацию, вдохновленную работой оппозитного двигателя автомобиля.

Фото: Toyota GR 86 2021 / Toyota

В общем дизайн интерьера можно описать одним словом: функциональный. Обновление, безусловно, переносят его в современную эпоху, но он полон вещей “старой школы”. Тот факт, что все еще есть некоторые физические кнопки, циферблаты и переключатели, обеспечивающие тактильную обратную связь для водителя, есть в числе приятных вещей в эпоху, когда интерьеры со сплошным сенсорным экраном становятся нормой.

Toyota GR 86 с автоматической коробкой передач, будут поставляться с технологией помощью водителю Subaru EyeSight. Система включает в себя различные функции безопасности перед столкновением, чтобы помочь избежать аварий, вторичные меры предотвращения столкновений для смягчения последующих ударов и аварийно-спасательную поддержку в случае несчастного случая, когда произошла авария.

Несмотря на задержку, по сравнению с Близнецом от Subaru, новый GR 86 поступит в продажу в Японии этой осенью одновременно с BRZ. Toyota не указала, когда GR 86 выйдет на другие рынки, однако японский график может выступать показателем и живые машины следует ожидать в конце этого или начале следующего года.

Цены будут объявлены ближе к началу продаж, однако можно ориентироваться на цифры предыдущего поколения и старшей модели Supra – в США спорткары стоят 27 060 и 42 990 долларов, соответственно. Поэтому для нового поколения справедливым был бы стартовый ценник около 30 тысяч долларов. В Европе же доступна лишь Supra, причем она стоит от 42 290 евро (Германия), а следовательно и Toyota GR 86 в Старом мире должна стоить тех же 30 тысяч, только в евро.