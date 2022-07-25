Спорткари ювілейної серії будуть доступні протягом обмеженого часу, і лише в Японії

Цього року оригінальному дуету спорткарів Toyota GT86 та Subaru BRZ виповнюється 10 років. З цього приводу виробники підготували для домашнього ринку спеціальні версії обох моделей – 10th Anniversary Limited.

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Купе Toyota, яке тепер називається GR 86, отримало забарвлення Flame Orange, пам'ятні логотипи на задньому склі та верхніх частинах дверних карток, помаранчеві акценти в салоні. Варіант від Subaru відрізняється, в основному, відтінком кузова WR Blue Pearl та синіми вставками в інтер'єрі. Обом машинам дісталися чорні корпуси дзеркал.

Інших особливостей фактично немає. Обидві дводверки оснащені стандартним 2,4-літровим двигуном, який у японській специфікації розвиває 235 л. та 250 Нм. Як і до зміни поколінь, покупцям доступний вибір між шестиступінчастою механікою та автоматом.

Замовлення на обидві спецверсії прийматимуться до 30 вересня. Toyota GR 86 10th Anniversary Limited в залежності від трансмісії коштуватиме 3 469 000 ієн (25,4 тисячі доларів) або 3 632 000 ієн (26,6 тисячі доларів), Subaru BRZ 10th Anniversary Limited – 3 388 000 тисячі доларів) або 3553000 ієн (26 тисяч доларів). Відомо, що тираж ювілейного спорткара "Субару" не перевищить 200 одиниць.