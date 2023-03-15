Концептуальный ID.2all показывает, как через два года будет выглядеть хэтчбек с электроприводом за 25 000 евро.

Концепт-кар VW ID.2all демонстрирует особенности и стиль будущего электрического хэтчбека по цене менее 25 000 евро.

Автомобиль с передним приводом обладает единственным электродвигателем мощностью 223 л.с. и примерно 450 км запаса хода согласно европейскому циклу WLTP.

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Этим концептом Volkswagen пытается создать очередной «народный автомобиль», теперь электрический. Скорее всего, он будет называться ID.2.

Продажи серийной версии в Европе планируются с 2025 года по цене от 25 000 евро. ID.2 будет использовать обновленную версию платформы MEB, лежащую в основе всех существующих моделей ID. В отличие от заднеприводных ID.3 и ID.4, он будет иметь передний привод с электродвигателем мощностью 223 лошадиные силы — чуть больше базового заднеприводного ID.4 из 201 л.с.

Новинка на 25 см короче текущего Mk8 Golf, хотя его колесная база на 3 см короче, чем у Golf. При этом внутри машина почти такая же просторная, как и Golf. В салоне – спортивный руль, двойной экран: один выполняет функцию цифровой приборной панели, второй – центральный экран. Больше подробностей компания предоставит позже.