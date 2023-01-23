BMW планує створити автомобіль, який демонструватиме нову технологію, до 2025 року.

Твердотільні батареї можуть забезпечити наступний великий технологічний стрибок для електромобілів завдяки значному збільшенню запасу ходу.

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Останнім кроком до цього майбутнього BMW Group стане розширення угоди про спільну розробку з компанією Solid Power. Її мета – автовиробник зможе побудувати прототип складальної лінії в цих АКБ поблизу Мюнхена, Німеччина.

Перед створенням прототипу конвеєра співробітники BMW працюватимуть із Solid Power, щоб оптимізувати процес виробництва. Випробування автомобільних твердотільних компонентів почнеться в 2023 році. Демонстраційний автомобіль цієї технології орієнтовно покажуть десь до 2025 року.

Наприкінці 2022 року BMW і Solid Power надали додаткові відомості про цю угоду . Автовиробник ліцензує конструкцію та процес виробництва елементів батареї за 20 мільйонів доларів. BMW побудує дублікат пілотної лінії виробництва акумуляторів Solid Power.

У 2022 році компанія Solid Power відкрила власну пілотну складальну лінію. На заводі можна виготовляти 300 елементів на тиждень.

Компанія Solid Power почала виробництво прототипу твердотільного акумулятора в 2020 році. Ця версія виробляла 330 ват-годин на кілограм і 20 ампер-годин. Він зміг відновити 50 відсотків заряду за 15 хвилин при кімнатній температурі.

Компанія окреслила очікування від своїх АКБ у 2021 році. Блок потужністю 77 кіловат-годин, який використовує дизайн Solid Power, міг би важити на 46 відсотків менше та мати на 16 відсотків покращений запас ходу порівняно з існуючим літій-іонним блоком. Крім того, вартість може бути на 40 відсотків нижчою.

Solid Power має інвестиції таких автовиробників, як BMW і Ford, і керівники цих компаній входять до ради директорів виробництва акумуляторів.

Окрім BMW, Toyota планує випустити в продаж серійний автомобіль із твердотільними акумуляторами приблизно у 2025 році. Однак японський автовиробник має зовсім іншу стратегію впровадження цієї технології. Замість електромобіля, компанія має намір встановити ці пакети в гібридний автомобіль. Це був би спосіб зменшити витрати, одночасно зробивши АКБ доступними для водіїв.