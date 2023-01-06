Очільник BMW Олівер Зіпс каже, що через 10 років великі екрани підуть в історію.

BMW представлена в Лас-Вегасі з концептом i Vision Dee, який є технологічним прев'ю електромобілів наступного покоління бренду. Серед нових гаджетів в автомобілі – масивний проекційний дисплей, який займає всю ширину лобового скла.

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Виявляється, BMW серйозно налаштований на заміну звичайних екранів у своїх автомобілях великими HUD, і генеральний директор компанії навіть вважає, що дні великих екранів, вбудованих у панелі приладів, полічені.

Виступаючи під час прес-конференції для ЗМІ на виставці CES 2023, Олівер Зіпс сказав, що він «абсолютно впевнений», що великі екрани на центральній консолі скоро зникнуть. Зіпс розглядає їх як масове відволікання для водіїв і що навіть правила можуть змусити автовиробників змінити дизайн інтер’єру та відмовитися від дисплеїв як рішення. «Через 10 років цього не буде», — сказав Зіпс представникам ЗМІ.

Хоча це досить сміливе твердження. Схоже, що BMW хоче революціонізувати галузь своєю новою технологією проекційного дисплея, але ми не знаємо, як споживачі відреагують на цю нову технологію. Його перше застосування у серійних автомобілях відбудеться в моделях Neue Klasse, починаючи з середини десятиліття. Першими з цього нового покоління моделей будуть седан і кросовер.

«Завдяки нашій технології кожен в автомобілі може бачити однакову інформацію, навіть люди, які сидять позаду», — нещодавно сказав Automotive News шеф дизайну BMW Домагой Дукеч. Олівер Зіпс, у свою чергу, додав, що ця нова система є «квантовим стрибком з точки зору дизайну, технологій і екологічності».

Розуміння BMW, що «якщо вам доводиться дивитися вниз, щоб керувати своїм автомобілем, ми вважаємо це великою помилкою» цілком логічне. Але враховуючи зростаючий попит на транспортні засоби з більшими та більшими дисплеями, ми не зовсім впевнені, що галузь готова відмовитися від цієї тенденції лише через 10 років.