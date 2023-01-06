Глава BMW Оливер Зипс говорит, что через 10 лет большие экраны уйдут в историю.

BMW представлена в Лас-Вегасе с концептом i Vision Dee, являющимся технологическим превью электромобилей следующего поколения бренда. Среди новых гаджетов в автомобиле – массивный проекционный дисплей, занимающий всю ширину лобового стекла.

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Оказывается, BMW серьезно настроен на замену обычных экранов в своих автомобилях большими HUD, и генеральный директор компании даже считает, что дни больших экранов, встроенных в приборную панель, сочтены.

Выступая на пресс-конференции для СМИ на выставке CES 2023, Оливер Зипс сказал, что он «совершенно уверен», что большие экраны на центральной консоли скоро исчезнут. Зипс рассматривает их как массовое отвлечение для водителей и даже правила могут заставить автопроизводителей изменить дизайн интерьера и отказаться от дисплеев как решения. "Через 10 лет этого не будет", - сказал Зипс представителям СМИ.

Хотя это достаточно смелое утверждение. Похоже, BMW хочет революционизировать отрасль своей новой технологией проекционного дисплея, но мы не знаем, как потребители отреагируют на эту новую технологию. Его первое применение в серийных автомобилях состоится в моделях Neue Klasse, начиная с середины десятилетия. Первыми из этого нового поколения моделей будут седан и кроссовер.

«Благодаря нашей технологии каждый в автомобиле может видеть одинаковую информацию, даже сидящие сзади люди», — недавно сказал Automotive News шеф дизайна BMW Домагой Дукеч. Оливер Зипс, в свою очередь, добавил, что эта новая система является «квантовым скачком с точки зрения дизайна, технологий и экологичности».

Понимание BMW, что "если вам приходится смотреть вниз, чтобы управлять своим автомобилем, мы считаем это большой ошибкой" вполне логично. Но учитывая растущий спрос на транспортные средства с большими и большими дисплеями, мы не совсем уверены, что отрасль готова отказаться от этой тенденции только через 10 лет.