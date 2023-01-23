BMW планирует создать автомобиль, демонстрирующий новую технологию, к 2025 году.

Твердотельные батареи могут обеспечить следующий большой технологический скачок для электромобилей благодаря значительному увеличению запаса хода.

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Последним шагом к будущему BMW Group станет расширение своего соглашения о совместной разработке с компанией Solid Power, чтобы автопроизводитель мог построить прототип сборочной линии вблизи Мюнхена, Германия.

Перед установкой прототипа конвейера сотрудники BMW будут работать с Solid Power, чтобы оптимизировать процесс производства. Испытание автомобильных твердотельных компонентов начнется в 2023 году. Демонстрационный автомобиль этой технологии ориентировочно прибудет к 2025 году.

В конце 2022 года BMW и Solid Power предоставили дополнительные сведения об этом соглашении. Автопроизводитель лицензирует конструкцию и процесс производства элементов батареи за 20 миллионов долларов. BMW построит дубликат пилотной линии по производству аккумуляторов Solid Power.

В 2022 году компания Solid Power открыла собственную пилотную сборочную линию. На заводе можно производить 300 элементов в неделю.

Компания Solid Power начала производство прототипа твердотельного аккумулятора в 2020 году. Эта версия производила 330 ватт-часов на килограмм и 20 ампер-часов. Он сумел восстановить 50 процентов заряда за 15 минут при комнатной температуре.

Компания очертила ожидания от своих ячеек в 2021 году. Блок мощностью 77 киловатт-часов, использующий дизайн Solid Power, мог бы весить на 46 процентов меньше и иметь на 16 процентов улучшенный запас хода по сравнению с существующим литий-ионным блоком. Кроме того, стоимость может быть на 40 процентов ниже.

Solid Power имеет инвестиции таких автопроизводителей как BMW и Ford, и руководители этих компаний входят в совет директоров производства аккумуляторов.

Кроме BMW, Toyota планирует выпустить в продажу серийный автомобиль с твердотельными аккумуляторами примерно в 2025 году. Однако японский автопроизводитель имеет совсем иную стратегию внедрения этой технологии. Вместо электромобиля компания намерена установить эти пакеты в гибридный автомобиль. Это был бы способ уменьшить расходы, одновременно сделав передовые АКБ доступными водителям.