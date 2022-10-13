Новинка має двигун потужністю 517 сил, прискорюється до першої сотні за до 4,7 секунди та має запас ходу понад 600 кілометрів.

Компанія Polestar представила свою третю за рахунком модель, електрокросовер Polestar 3 (після гібридного купе 1 та електрофастбеку 2). За характеристиками та ціною – це прямий конкурент Tesla Model X та BMW iX. Його виробництво стартує вже наступного року.

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Polestar 3 – машина велика. Колісна база – 2985 мм (при загальній довжині 4900 мм), що на 20 мм більше міжосьової відстані тієї ж Model X. Платформа у електромобіля повністю нова, на ній також базуватиметься незабаром наступник Volvo XC90.

Рівень технологічності – максимальний. Polestar 3 став першою моделлю бренду з комп'ютером NVIDIA DRIVE для систем допомоги водієві, яка є просунутою функцією напівавтономного водіння Pilot Assist. Водночас наступного року автопілот стане ще більш досконалим: для моделі опційно буде доступний пакет Pilot Pack, який включатиме систему LiDAR, додатковий блок керування NVIDIA, три камери та чотири ультразвукові датчики: вони забезпечать більш повне і точне сканування того, що відбувається навколо автомобіля. А ще новинка отримала 14,5-дюймовий центральний монітор мультимедіа, розроблений разом з Google. Інформаційно-розважальний комплекс працює на процесорі Snapdragon.

Силова установка Polestar 3 – два двигуни загальною потужністю 489 к.с. і крутним моментом 840 Нм. Однак це не межа: опціональний пакет Power Pack збільшує віддачу до 517 сил та 910 Нм, за рахунок чого розгін до 100 скорочується до 4,7 секунд. В «стоці» він становить рівно 5 секунд.

А ось що справді сильно дивує, то це розмір батареї. Вона тут аж на 111 квт*год! Так що вказаний вище запас ходу у 610 км – це не умовна маркетингова цифра, а значення, максимально близьке до реального (цикл WLTP).

У Polestar підкреслюють, що блок акумуляторів – літій-іонний, він поміщений у захисний алюмінієвий корпус зі сталевими підсилювачами, має рідинне охолодження та додатково забезпечений тепловим насосом для мінімізування втрат енергії у холодну пору. Максимальна потужність, з якої можна зарядити батарею, – 250 кВт (показник гідний, але не рекордний: є вже пул моделей, які вільно приймають заряд у 350 кВт).

Всі автомобілі першого року випуску отримають в базі пакети Plus Pack та Pilot Pack, що включають аудіосистему Bowers & Wilkins з 25 динаміками, доводчики дверей, проекційний дисплей та згаданий автопілот. Стандартно для моделі пропонується панорамний дах, а за доплату будуть доступні пневматична підвіска та активні амортизатори. Колеса можуть бути 21- або 22-дюймовими.

Першу партію Polestar 3 випустять на заводі Volvo у Ченду, Китай. До кінця 2023 року машини доставлять покупцям із Китаю, Америки та Європи. У 2024 році електрокрос почнуть випускати на підприємстві того ж Вольво, але вже у Південній Кароліні, США.

В Європі стартова ціна Polestar 3 становитиме 89 900 євро. А ось на американському ринку трохи менше – 83 900 доларів.