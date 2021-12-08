Додаткова потужність з'явилась буквально нізвідки, завдяки оновленню софту.

“Доступне оновлення програмного забезпечення для вашого автомобіля. Бажаєте завантажити?” – натискаєте “так” і за кілька хвилин автомобіль стає відчутно потужнішим. Таке оновлення тепер доступне власникам електрокарів Polestar 2.

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Електричний Polestar 2 продається у Європі та США з початку цього року. На старому континенті було продано понад 15 тисяч машин за ціною від 45 500 до 51 500 євро. Пакети опцій коштують 3500, 4500 та 6000 євро. У США Polestar 2 коштує від 45 900 до 49 900 євро, а додаткові набори оцінені у 3200, 4000 та 5000 доларів.

Власники Polestar 2 у версії Long Range Dual Motor (найбільший акумулятор, двомоторне компонування) можуть отримати додаткові 50 кВт (68 к.с.) потужності та 20 Нм крутного моменту, завдяки оновленню “через повітря”. Щоправда, з обмовкою “на окремих європейських ринках”. Продуктивність Polestar 2, після оновлення, зростає до 350 кВт (476 к.с., 680 Нм). прискорення до сотні займає 4,4 с (на 0,3 секунди краще), а від 80 до 120 км/год динаміка покращується на 0.5 секунди, до 2,2. Онлайн-магазин Polestar Extras просить за апдейт 1000 євро.

Оновлення вже можуть завантажити власники Polestar у дев'яти країнах: Великобританії, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Данії, Німеччині та Австрії. Навесні 2022 року список мають поповнити США та Канада.

Фото: Polestar 2 / Polestar