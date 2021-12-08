Дополнительная мощность появилась буквально ниоткуда, благодаря обновлению софта.

“Доступно обновление программного обеспечения для вашего автомобиля. Хотите скачать?” – нажимаете "да" и за несколько минут автомобиль становится ощутимо мощнее. Такое обновление теперь доступно владельцам электрокаров Polestar 2.

Также интересно: Polestar 1: дайте два!

Электрический Polestar 2 продается в Европе и США с начала этого года. На старом континенте было продано более 15 тысяч машин по цене от 45 500 до 51 500 евро. Пакеты опций стоят 3500, 4500 и 6000 евро. В США Polestar 2 стоит от 45 900 до 49 900 евро, а дополнительные наборы оценены в 3200, 4000 и 5000 долларов.

Владельцы Polestar 2 в версии Long Range Dual Motor (самый большой аккумулятор, двухмоторная компоновка) могут получить дополнительные 50 кВт (68 л.с.) мощности и 20 Нм крутящего момента, благодаря обновлению “через воздух”. Правда, с оговоркой “на отдельных европейских рынках”. Производительность Polestar 2, после обновления, возрастает до 350 кВт (476 л. с., 680 Нм). Ускорение до сотни занимает 4,4 с (на 0,3 секунды лучше), а от 80 до 120 км/ч динамика улучшается на 0.5 секунды, до 2,2. Онлайн-магазин Polestar Extras просит за апдейт 1000 евро.

Обновление уже могут скачать владельцы Polestar в девяти странах: Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Дании, Германии и Австрии. Весной 2022 года список должны пополнить США и Канада.

Фото: Polestar 2 / Polestar