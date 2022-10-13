Новинка имеет двигатель мощностью 517 сил, ускоряется до первой сотни за 4,7 секунды и имеет запас хода более 600 километров.

Компания Polestar представила свою третью по счету модель, электрокроссовер Polestar 3 (после гибридного купе 1 и электрофастбека 2). По характеристикам и цене – это прямой конкурент Tesla Model X и BMW iX. Его производство стартует уже в следующем году.

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Polestar 3 – машина большая. Колесная база – 2985 мм (при общей длине 4900 мм), что на 20 мм больше межосевого расстояния того же Model X. Платформа у электромобиля совершенно новая, на ней также будет базироваться вскоре преемник Volvo XC90.

Уровень технологичности – максимальный. Polestar 3 стал первой моделью бренда с компьютером NVIDIA DRIVE для систем помощи водителю, являющейся продвинутой функцией полуавтономного вождения Pilot Assist. В то же время, в следующем году автопилот станет еще более совершенным: для модели опционно будет доступен пакет Pilot Pack, который будет включать систему LiDAR, дополнительный блок управления NVIDIA, три камеры и четыре ультразвуковых датчика: они обеспечат более полное и точное сканирование происходящего вокруг автомобиля. А еще новинка получила 14,5-дюймовый центральный монитор мультимедиа, разработанный вместе с Google. Информационно-развлекательный комплекс работает на процессоре Snapdragon.

Силовая установка Polestar 3 – два двигателя общей мощностью 489 л.с. и крутящим моментом 840 Нм. Однако это не предел: опциональный пакет Power Pack увеличивает отдачу до 517 сил и 910 Нм, за счет чего разгон до 100 сокращается до 4,7 секунды. В стоке он составляет ровно 5 секунд.

А вот что действительно сильно удивляет, это размер батареи. Она здесь аж на 111 кВт*ч! Так что указанный выше запас хода в 610 км – это не условная маркетинговая цифра, а значение максимально близкое к реальному (цикл WLTP).

В Polestar подчеркивают, что блок аккумуляторов – литий-ионный, он помещен в защитный алюминиевый корпус со стальными усилителями, имеет жидкостное охлаждение и дополнительно снабжен тепловым насосом для минимизации потерь энергии в холодное время. Максимальная мощность, с которой можно зарядить батарею – 250 кВт (показатель достойный, но не рекордный: есть уже пул моделей, свободно принимающих заряд в 350 кВт).

Все автомобили первого года выпуска получат в базе пакеты Plus Pack и Pilot Pack, включающие в себя аудиосистему Bowers & Wilkins с 25 динамиками, доводчики дверей, проекционный дисплей и упомянутый автопилот. Стандартно для модели предлагается панорамная крыша, за доплату будут доступны пневматическая подвеска и активные амортизаторы. Колеса могут быть 21- или 22-дюймовыми.

Первую партию Polestar 3 выпустят на заводе Volvo в Чэнду, Китай. До конца 2023 года машины будут доставлены покупателям из Китая, Америки и Европы. В 2024 году электрокросс начнут выпускать на предприятии того же Вольво, но уже в Южной Каролине, США.

В Европе стартовая цена Polestar 3 составит 89 900 евро. А вот на американском рынке поменьше – 83 900 долларов.