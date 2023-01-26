Kia готує до прем’єри електричний позашляховик EV9, який стане найбільшим у лінійці. Незадовго до дебюту компанія розкрила деякі технічні характеристики автомобіля.

Характеристики містилися в анкеті, яку Kia запропонувала заповнити американським власникам Telluride – мабуть, саме вони є цільовою аудиторією EV9. В опитуванні було наведено кілька можливих модифікацій електромобіля. Базовим вказали семимісний EV9 з 200-сильною установкою, запасом ходу 350 кілометрів і розгоном з місця до 60 миль на годину (97 км/год) за 8,9 секунди.

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«Середній» позашляховик отримає таку саму установку, але буде далекобійнішим – 470 кілометрів. Він розганяється до 60 миль на годину за 8,5 секунди, а його салон розрахований на шістьох людей – з роздільними кріслами другого ряду.

Більш потужний варіант Kia EV9 буде приводитиме установка на 400 «конячок», при цьому крутний момент варіюється в залежності від версії від 515 до 650 Нм. Заявлений час розгону топового електромобіля – 5,2 секунди. У проміжної версії салон буде шестимісним, а найдорожчій дістанеться посадкова формула 2+2+2 та 21-дюймові диски. Запас ходу становитиме 420 або 380 кілометрів.

Kia EV9 очікується на ринку наприкінці 2023 року.