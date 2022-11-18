Kia Seltos 2024 року дебютував у Південній Кореї в червні 2022 року. Тепер оновлений компактний кросовер святкує прем’єру в США на автосалоні в Лос-Анджелесі.

У США Seltos 2024 року доступний з оновленим 1,6-літровим двигуном Gamma з турбонаддувом, який тепер видає 195 кінських сил. Він підключається до восьмиступінчастої автоматичної коробки передач і поставляється виключно з повним приводом.

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Базовим двигуном залишається 2,0-літровий чотирициліндровий безнаддувний двигун, що розвиває 146 к.с. і 179 Нм. Коробка передач CVT. Доступні конфігурації з переднім і повним приводом.

Оновлений Seltos для США виглядає так само, як версія для Південної Кореї. Він має візуально помітнішу решітку з доступним світловим ефектом Star Map. На деяких моделях будуть проєкторні світлодіодні фари, а вертикальні протитуманні фари виглядають змінено. Ззаду задні ліхтарі тепер охоплюють увесь хетчбек. Покупці можуть вибрати три нових кольори кузова: Pluton Blue, Fusion Black і Valais Green.

Kia пропонує оновлений Seltos із більш високотехнологічним інтер’єром. Покупці можуть вибрати 10,25-дюймову цифрову панель приладів і 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Якщо клієнти не отримають ці гігантські екрани, 4,2-дюймовий монітор у панелі приладів замінить поточний 3,5-дюймовий блок. У переглянутому дизайні елементів керування HVAC збережено фізичні кнопки.

Оновлений Seltos дебютує в першій половині 2023 року. Ціни будуть доступні ближче до запуску.