Kia Seltos в 2024 году дебютировал в Южной Корее в июне 2022 года. Теперь обновленный компактный кроссовер премируется в США на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В США Seltos 2024 доступен с обновленным 1,6-литровым двигателем Gamma с турбонаддувом, который теперь выдает 195 лошадиных сил. Он подключается к восьмиступенчатой автоматической коробке передач и поставляется исключительно с полным приводом.

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Базовым двигателем остается 2,0-литровый четырехцилиндровый безнаддувный двигатель, развивающий 146 л.с. и 179 Нм. Коробка передач CVT. Доступны конфигурации с передним и полным приводом.

Обновленный Seltos для США выглядит так же, как версия для Южной Кореи. Он имеет визуально более заметную решетку с доступным световым эффектом Star Map. На некоторых моделях поставляются проекторные светодиодные фары, а вертикальные противотуманные фары выглядят измененными. Позади задние фонари теперь охватывают весь хэтчбек. Покупатели могут выбрать три новых цвета кузова: Pluton Blue, Fusion Black и Valais Green.

Kia предлагает обновленный Seltos с более высокотехнологичным интерьером. Покупатели могут выбрать 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Если клиенты не получат эти гигантские экраны, 4,2-дюймовый монитор в приборной панели заменит текущий 3,5-дюймовый блок. В просмотренном дизайне элементов управления HVAC сохранены физические кнопки.

Обновленный Seltos дебютирует в первой половине 2023 года. Цены будут доступны ближе к запуску.