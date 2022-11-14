Компактний седан отримав оцінку "погано" від американських експертів

Седан Kia Forte (на деяких ринках продається як K3 або Cerato) провалив бічний краш-тест від американського Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).

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Після посилення методики випробувань корейський «бюджетник» перестав задовольняти стандартам пасивної безпеки, прийнятим у США: датчики зафіксували у манекена-водія критично небезпечні навантаження в області тулуба та тазу. Загальний результат краш-тесту – незадовільна оцінка.

Минулого року IIHS змінив методику бічного краш-тесту: швидкість візка підвищилася з 50 до 60 кілометрів на годину, а його загальна маса зросла на 27 відсотків до 1905 кілограмів. Поки що автовиробники не встигли адаптуватися до нових вимог, тому за 12 місяців проблеми виникли не тільки у Kia, але й у Subaru, Honda та Mitsubishi.

Незадовільний результат Kia Forte — «заслуга» шторок безпеки, що погано відпрацювали, і зайвої деформації кузова. Експерти назвали недостатнім захист голови та шиї водія, визнали за слабкою структуру кузова, а особливо погані справи з навантаженнями в області торсу та тазу — висока ймовірність отримання смертельних травм.

Американський Kia Forte був оновлений минулого року, до кінця життєвого циклу залишається менше двох років, тому глобальні доробки малоймовірні. А ось наступне покоління Kia K3/Cerato/Forte повинні спроектувати з урахуванням жорстких тестів IIHS, тому в кінцевому рахунку безпечніше стануть машини по обидва боки океану.