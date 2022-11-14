Компактный седан получил оценку "плохо" от американских экспертов

Седан Kia Forte (на некоторых рынках продается как K3 или Cerato) провалил боковой краш-тест американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Читайте также: Kia показала новый Cerato на фото и видео

После ужесточения методики испытаний корейский «бюджетник» перестал удовлетворять стандартам пассивной безопасности, принятым в США: датчики зафиксировали у манекена-водителя критически опасные нагрузки в области туловища и таза. Общий результат краш-теста – неудовлетворительная оценка.

В прошлом году IIHS сменил методику бокового краш-теста: скорость тележки повысилась с 50 до 60 километров в час, а ее общая масса выросла на 27 процентов до 1905 килограммов. Пока автопроизводители не успели адаптироваться к новым требованиям, поэтому за 12 месяцев проблемы возникли не только у Kia, но и у Subaru, Honda и Mitsubishi.

Неудовлетворительный результат Kia Forte — «заслуга» плохо отработавших шторок безопасности и излишней деформации кузова. Эксперты назвали недостаточной защиту головы и шеи водителя, признали слабой структуру кузова, а особенно плохие дела с нагрузками в области торса и таза — высокая вероятность получения смертельных травм.

Американский Kia Forte был обновлен в прошлом году, до конца жизненного цикла остается менее двух лет, поэтому глобальные наработки маловероятны. А вот следующее поколение Kia K3/Cerato/Forte должны спроектировать с учетом жестких тестов IIHS, поэтому в конечном счете безопаснее станут машины с обеих сторон океана.