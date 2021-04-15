Компактний седан, також відомий під назвами Forte та K3, наступного тижня справить повноцінний дебют у Південній Кореї.

Рестайлінговий Kia K3 для Південної Кореї, швидше за все, не сильно відрізнятиметься від американської Forte та європейської Cerato, котрі з’являться трохи пізніше. Оновлений седан Kia повністю розкриється 20 квітня.

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Найбільш помітні зміни спереду, де з'явилась нова оптика з фірмовим світловим підписом, нова радіаторна решітка та бампер з повітрозабірниками і чорним глянцевим декором. В профіль седан виглядає як раніше, а на кормі з'явилися нові ліхтарі, малюнок яких наслідує тему передніх фар.

Головні обновки в салоні – збільшений дисплей інформаційно-розважального комплексу, кнопка, замість важеля стоянкового гальма, новий відтінок оббивки.

Фото: оновлений Kia K3 2021 / Kia

Новинка буде доступна в новому кольорі кузову та з новими колісними дисками. В оснащення моделі для домашнього ринку увійдуть інтелектуальний круїз-контроль, системи запобігання зіткнень, утримання в смузі, нагадування про пасажирів на задньому ряду. Про зміни в моторній гамі виробник поки нічого не повідомив.