Компактный седан, также известный под названиями Forte и K3, на следующей неделе произведет полноценный дебют в Южной Корее.

Рестайлинговый Kia K3 для Южной Кореи, скорее всего, не будет сильно отличаться от американской Forte и европейской Cerato, которые появятся чуть позже. Обновленный седан Kia полностью раскроется 20 апреля.

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Наиболее заметны изменения спереди, где появилась новая оптика с фирменной световой подписью, новая радиаторная решетка и бампер с воздухозаборниками и черным глянцевым декором. В профиль седан выглядит, как раньше, а на корме появились новые фонари, рисунок которых подражает теме передних фар.

Главные обновки в салоне – увеличенный дисплей информационно-развлекательного комплекса, кнопка вместо рычага стояночного тормоза, новый оттенок обивки.

Фото: обновленный Kia K3 2021 / Kia

Новинка будет доступна в новом цвете кузова и с новыми колесными дисками. В оснащение модели для домашнего рынка войдут интеллектуальный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе, напоминание о пассажирах на заднем ряду. Об изменениях в моторной гамме производитель пока ничего не сообщил.