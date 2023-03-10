Компанія Hyundai представила електричний кросовер Kona нового покоління. Новинка потужніша й далекобійніша за попередника.

У Європі Hyundai Kona Electric запропонують у базовій версії зі 156-сильним електромотором (+20 к.с.) та батареєю ємністю 48,4 кВт-год. Такий кросовер проїжджає без підзарядки 392 кілометри (+87 км). Більш потужній Kona Long Range дістався електродвигун на 218 «конячок» та батарея на 65,4 кВт-год. Запас ходу збільшився на 6 км – до 490.

Читайте також: Нове покоління Hyundai Sonata отримає повнопривідну версію

У Hyundai розповіли, що під час роботи над новим поколінням моделі прислухалися до побажань клієнтів, які скаржилися на брак місця на другому ряду і маленький багажник. Новий кросовер зробили більшим, серед іншого збільшивши відстань між осями, в результаті чого салон став просторішим, а багажник місткішим.

Поліпшили й інші аспекти. Наприклад, кузов став аеродинамічнішим – коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,27. А дверцята лючка, за яким розташований слот для заряджання, оснастили підігрівом – він не замерзає навіть у -30 градусів за Цельсієм. Також з’явився режим їзди «в одну педаль» і розетка для підключення зовнішніх пристроїв.

Поповнити запас енергії нового Hyundai Kona на швидких зарядних станціях можна за 41 хвилину (з 10 до 80 відсотків ємності акумулятора).