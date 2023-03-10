Компания Hyundai представила электрический кроссовер Kona нового поколения. Новинка мощнее и дальнобойнее предшественника.

В Европе Hyundai Kona Electric будет предложена в базовой версии со 156-сильным электромотором (+20 л.с.) и батареей емкостью 48,4 кВт-ч. Такой кроссовер проезжает без подзарядки 392 км (+87 км). Более мощной Kona Long Range достался электродвигатель на 218 «лошадок» и батарея на 65,4 кВт-ч. Запас хода увеличился на 6 км – до 490.

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В Hyundai рассказали, что во время работы над новым поколением модели прислушивались к пожеланиям клиентов, жаловавшимся на нехватку места на втором ряду и маленький багажник. Новый кроссовер сделали большим, среди прочего увеличив расстояние между осями, в результате чего салон стал просторнее, а багажник вместительнее.

Улучшили и другие аспекты. Например, кузов стал более аэродинамическим – коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,27. А дверца лючка, за которым расположен слот для подзарядки, оснастили подогревом – он не замерзает даже в -30 градусов по Цельсию. Также появился режим езды "в одну педаль" и розетка для подключения внешних устройств.

Пополнить запас энергии Hyundai Kona на быстрых зарядных станциях можно за 41 минуту (с 10 до 80 процентов емкости аккумулятора).