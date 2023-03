Hyundai готує нове покоління Sonata або принаймні масштабний фейсліфтинг. Наразі відомо лише про те, що новинка отримає повний привід.

Hyundai вносить серйозні зміни в свій седан Sonata. Питання в полягає в тому, чи ми говоримо про масштабний фейсліфтинг, чи про абсолютно нове покоління. Ці шпигунські фотографії є доказом останнього, а саме з потенційною установкою повного приводу.

Читайте також: З’явились перші офіційні фото нової Hyundai Elantra

Сильно закамуфльований прототип нещодавно був помічений під час зимових випробувань. Уважний погляд на лобове скло показує документи з паркуванням 2.5 GDI AT AWD, які чітко видно. 2.5 GDI та AT тут зрозумілі, оскільки поточний седан оснащений 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном з автоматичною коробкою передач (AT). Однак AWD вказує на те, що цей конкретний прототип має трансмісію на всі колеса. Ця функція недоступна в поточній версії Sonata, і її не зовсім просто додати.

Платформу Sonata використовують багато автомобілів під егідою Hyundai, включаючи повнопривідний Santa Fe. Тим не менш, така зміна силового агрегату викликає питання, чи буде Hyundai вважати це масштабним оновленням, чи це Sonata нового покоління. У попередніх звітах говорилося про те, що південнокорейський автовиробник може повністю відмовитися від оновлення Sonata, замість цього запропонувавши новий седан із зовсім іншим виглядом.

Говорячи про дизайн, у цій новій колекції шпигунських зображень ми маємо чудові знімки зблизька. Камуфляж все ще щільний, але ми можемо зазирнути крізь отвори спереду, щоб побачити, що поточна решітка поступиться місцем більш прямим лініям. Це принесе абсолютно нову панель з новими вогнями, новий капот і, можливо, оновлені крила. Камуфляж на дверях може бути хитрістю, але нова задня панель зі свіжими задніми ліхтарями, здається, має ще більш прямі лінії.

Інтер’єр все ще залишається таємницею, але ми можемо поглянути всередину на одній фотографії з боку пасажира. Кришок багато, що передбачає значні зміни в салоні. Ми бачимо великий цифровий екран для водія, який, можливо, з’єднується з центральним екраном посередині. Як і у випадку з зовнішнім виглядом, це суттєвий відхід від поточної моделі, що свідчить про те, що наближається не просто фейсліфтинг.

Якщо ми говоримо про Sonata наступного покоління, може пройти досить багато часу, перш ніж модель буде презентована. Ми можемо припустити, що це модель 2025 року, яка дебютує наприкінці цього року або десь у першій половині 2024 року.