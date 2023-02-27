Компанія Hyundai без зайвого галасу опублікувала перші зображення оновленої Hyundai Elantra 2024 модельного року на своєму веб-сайті в Південній Кореї, де модель продається під назвою Avante.

Сьоме покоління Hyundai Elantra було представлено в березні 2020 року і надійшло у продаж того ж року. Однак Hyundai давно виробила звичку часто оновлювати свій модельний ряд.

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Основна частина змін помітна спереду, де розташовані пласкі фари з боків нещодавно доданої металевої планки, що простяглася по всій ширині решітки радіатора. Hyundai вирішила розділити радіаторні грати на дві частини. Штучні повітрозабірники по кутах бампера надають передній панелі спортивнішого вигляду.

Задній бампер має інший вид з псевдодифузором і широким U-подібним срібним елементом, що тягнеться від одного кута до іншого. Червоні горизонтальні відбивачі здаються трохи ширшими.

Оскільки це лише фейсліфтинг, бічний профіль майже не змінився. З'явилися нові двокольорові колеса, а пластикова панель на задній стійці тепер має складніший малюнок.

Додаткові фотографії та подробиці про технічні характеристики будуть опубліковані найближчими днями.