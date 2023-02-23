Компанія Hyundai показала нове покоління бюджетного седана Verna. Цей автомобіль призначений перш за все для індійського ринку, але може з’явитися й в інших країнах.

Новий Hyundai Verna кардинально відрізнятиметься від попередника. Як можна побачити на офіційному рендері, модель отримала світлодіодну смугу на всю ширину, як у мінівена Staria та седана Grandeur. Під нею розташовані блок-фари, між ними – широка решітка радіатора з тривимірним наповненням у стилі Tucson.

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Серед інших особливостей – грановане виштампування з боків, збільшені задні колісні арки, підкреслена хромом віконна лінія та дах, що плавно переходить у задні стійки. Ззаду седан отримав діодний елемент з косими смугами по краях, розташованими приблизно під тим самим кутом, що Tucson та Elantra.

В Індії новинку продаватимуть з двома двигунами на вибір. Перший – це новий 1,5-літровий бензиновий турбомотор з безпосереднім упорскуванням, що видає 160 к.с. потужності й працює з механічною коробкою передач або з 7-ступеневим «роботом». Альтернативою стане атмосферний агрегат того ж об’єму, але зі 115 «конячками» у поєднанні з 6-ступеневою «механікою» або варіатором.

Седан запропонують у чотирьох рівнях оснащення. На вибір приготували сім однотонних кольорів кузова та два двоколірні поєднання. Повноцінний дебют моделі відбудеться через місяць.