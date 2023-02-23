Компания Hyundai показала новое поколение бюджетного седана Verna. Этот автомобиль предназначен прежде всего для индийского рынка, но может появиться и в других странах.

Новый Hyundai Verna будет кардинально отличаться от предшественника. Как можно увидеть на официальном рендере, модель получила светодиодную полосу на всю ширину, как у минивэна Staria и седана Grandeur. Под ней расположены блок-фары, между ними – широкая радиаторная решетка с трехмерным наполнением в стиле Tucson.

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Среди других особенностей – граненая выштамповка по бокам, увеличены задние колесные арки, подчеркнута хромом оконная линия и плавно переходящая в задние стойки крыша. Позади седан получил диодный элемент с косыми полосами по краям, расположенными примерно под тем же углом, что Tucson и Elantra.

В Индии новинку будут продавать с двумя двигателями по выбору. Первый – это новый 1,5-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, выдающий 160 л.с. мощности и работает с механической коробкой передач или с 7-ступенчатым «роботом». Альтернативой станет атмосферный агрегат того же объема, но со 115 лошадками в сочетании с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Седан предложат в четырех уровнях оснастки. На выбор приготовили семь однотонных цветов кузова и два двухцветных сочетания. Полноценный дебют модели состоится через месяц.