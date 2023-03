Hyundai готовит новое поколение Sonata или, по крайней мере, масштабный фейслифтинг. Теперь известно только, что новинка получит полный повод.

Hyundai вносит серьезные изменения в свой седан Sonata. Вопрос заключается в том, говорим ли мы о масштабном фейслифтинге, или об совершенно новом поколении. Эти шпионские фотографии являются доказательством последнего, а именно потенциальной установкой полного привода.

Сильно закамуфлированный прототип недавно был замечен во время зимних испытаний. Внимательный взгляд на лобовое стекло показывает документы с парковкой 2.5 GDI AT AWD, которые четко видны. 2.5 GDI и AT здесь ясны, поскольку текущий седан оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с автоматической коробкой передач (AT). Однако AWD указывает, что этот конкретный прототип имеет трансмиссию на все колеса. Эта функция недоступна в текущей версии Sonata, и ее не просто добавить.

Платформу Sonata используют многие автомобили под эгидой Hyundai, включая Santa Fe, который имеет привод на все четыре колеса. Тем не менее, такое изменение силового агрегата вызывает вопрос, будет ли Hyundai считать это масштабным обновлением или Sonata нового поколения. В предыдущих отчетах говорилось о том, что южнокорейский автопроизводитель может полностью отказаться от обновления Sonata, вместо этого предложив новый седан с совершенно иным видом.

Говоря о дизайне, в этой новой коллекции шпионских изображений мы имеем отличные снимки вблизи. Камуфляж все еще плотный, но мы можем заглянуть через отверстия спереди, чтобы увидеть, что текущая решетка уступит место более прямым линиям. Это принесет совершенно новую панель с новыми огнями, новый капот и, возможно, обновленные крылья. Камуфляж на дверях может быть хитростью, но новая задняя панель со свежими задними фонарями кажется еще более прямые линии.

Интерьер все еще остается тайной, но мы можем взглянуть внутрь на одной фотографии со стороны пассажира. Крышек много, что подразумевает значительные изменения в салоне. Мы видим большой цифровой экран для водителя, который возможно соединяется с центральным экраном посередине. Как и в случае с внешним видом, это существенный отход от текущей модели, свидетельствующий о том, что приближается не просто фейслифтинг.

Если мы говорим о Sonata следующего поколения, может пройти достаточно много времени, прежде чем модель будет представлена. Мы можем предположить, что это модель 2025 года, которая дебютирует в конце этого года или где-то в первой половине 2024 года.