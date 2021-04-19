Новий електрокар представлений офіційно у формі концепту. Майбутня серійна версія буде випускатися в Європі та Китаї і призначена для продажів у всьому світі.

Концепт Audi A6 E-tron являє собою п’ятиметровий купеподібний ліфтбек класу люкс з елегантним і водночас спортивним кузовом, чудовою динамікою і запасом ходу більше 700 кілометрів. Він демонструє перше застосування нової платформи Audi PPE – Premium Platform Electric, розробленої Audi і Porsche спеціально для електрокарів.

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Форми кузову Audi A6 E-tron відносять концепт до фірмового формату Sportback, як у звичайних бензинових A5 та A7. Водночас, у Китаї Audi представила новий Audi A7L, який на місцевому ринку тепер буде не “спортбеком”, а седаном з подовженою колісною базою.

Audi A6 E-tron має досить незвичний для сімейства E-tron дизайн з гладкими обрисами кузова і тонкою оптикою. Ліхтарі, вперше на моделі Audi мають 3D-ефект світлового підпису. Широкий і низький кузов сидить на 22-дюймових колесах, зовнішні дзеркала замінили камери, ручки ховаються в поверхнях дверей. Коефіцієнт опору кузова – 0,22. При довжині у 4,96 метра і ширині 1,96 метра, концепт близький до A7 Sportback.

A6 E-Tron отримав пару електродвигунів загальною потужністю у 470 кінських сил і крутним моментом у 800 ньютон-метрів. Цього достатньо, для прискорення з місця до 100 кілометрів на годину за менш ніж чотири секунди.

Шанхайський концепт забепечений величезним списком оснащення від повного приводу Quattro до пневматичної підвіски. Великий акумулятор на 100 кіловат-годин підтримує швидку зарядку до 270 кіловат. Це означає, що відновити енергію на 300 кілометрів пробігу можна буде за 10 хвилин, а підняти заряд з 5 до 80 відсотків можна буде менш ніж за 25 хвилин. При повному заряді акумулятора A6 E-Tron зможе подолати більше 700 кілометрів (WLTP).

Audi ще не готова продемонструвати інтер'єр концепта, але каже, що A6 E-Tron вже наступного року дебютує в серійному вигляді, а до того часу ми дізнаємось про електрокар усі подробиці.

Фото: Audi A6 E-Tron concept / Audi