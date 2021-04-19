Новый электрокар представлен официально в форме концепта. Будущая серийная версия будет выпускаться в Европе и Китае и предназначена для продаж во всем мире.

Концепт Audi A6 E-tron представляет собой пятиметровый купеобразный лифтбек класса люкс с элегантным и одновременно спортивным кузовом, превосходной динамикой и запасом хода более 700 километров. Он демонстрирует первое применение новой платформы Audi PPE – Premium Platform Electric, разработанной Audi и Porsche специально для электрокаров.

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Формы кузова Audi A6 E-tron относят концепт к фирменному формату Sportback, как у обычных бензиновых A5 и A7. В то же время в Китае Audi представила новый Audi A7L, который на местном рынке теперь будет не “спортбеком”, а седаном с удлиненной колесной базой.

Audi A6 E-tron имеет довольно непривычный для семейства E-tron дизайн с гладкими очертаниями кузова и тонкой оптикой. Фонари впервые на модели Audi имеют 3D-эффект световой подписи. Широкий и низкий кузов сидит на 22-дюймовых колесах, наружные зеркала заменили камеры, ручки прячутся в поверхностях двери. Коэффициент сопротивления кузова – 0,22. При длине в 4,96 метра и ширине 1,96 метра концепт близок к A7 Sportback.

A6 E-Tron получил пару электромоторов общей мощностью в 470 лошадиных сил и крутящим моментом в 800 ньютон-метров. Этого достаточно, для ускорения с места до 100 километров в час за менее чем четыре секунды.

Шанхайский концепт обеспечен огромным списком оснастки от полного привода Quattro до пневматической подвески. Большой аккумулятор на 100 киловатт-часов поддерживает быструю зарядку до 270 киловатт. Это значит, что восстановить энергию на 300 километров пробега можно будет за 10 минут, а поднять заряд с 5 до 80 процентов можно будет менее чем за 25 минут. При полном заряде аккумулятора A6 E-Tron сможет преодолеть более 700 километров (WLTP).

Audi еще не готова продемонстрировать интерьер концепта, но говорит, что A6 E-Tron уже в следующем году дебютирует в серийном виде, а к тому времени мы узнаем об электрокаре все подробности.

Фото: Audi A6 E-Tron concept / Audi