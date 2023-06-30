Компания Fiat рассекретила рамный пикап Fiat Titano, ставший перечисленной версией Peugeot Landtrek.
Рамный Fiat Titano похож на Peugeot Landtrek. Новинку показали на официальных фотографиях к презентации.
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Fiat Titano получил оригинальный дизайн передней части, но по габаритам повторяет Peugeot Landtrek и Changan Hunter Pro. Длина составляет 5,3 м при колесной базе 3,18 метра. Грузоподъемность составляет около 1 т.
Автомобиль получит турбодизель объемом 2,2 л, устанавливаемую на Fiat Ducato. Привод будет задним или полным, как и Landtrek.
На фотографиях показали аналоговую приборную панель с небольшим цветным экраном, блок климат-контроля и дополнительные физические кнопки, рычаг коробки передач и центральный экран мультимедийной системы.