Статистика свідчить, що попит на електромобілі стрімко зростає: цьогорічні продажі таких машин можуть зрости на 35% відносно рекордного 2022 року.

Глобальний огляд електромобілів IEA 2023 свідчить, що реалізація електромобілів прямує до чергового рекорду. По-перше, збільшення їх частки на загальному автомобільному ринку досягне майже однієї п'ятої. По-друге, очікується серйозна трансформація автомобільної промисловості, що зазнає впливу енергетичного сектора, особливо нафтового.

Експерти IEA оперують статистикою минулого року та нинішніми показниками роботи автопрому, на основі чого роблять висновки і прогнозують ситуацію на ринку. У 2022 році у всьому світі було продано понад 10 мільйонів електромобілів і очікується, що цього року продажі досягнуть 14 мільйонів одиниць. Це – 35% росту.

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Динамічне зростання за ці кілька останніх років означає, що частка електромобілів на загальному автомобільному ринку збільшилася приблизно з 4% у 2020 році до 14% у 2022 році і, згідно з останніми прогнозами IEA, цього року підніметься до 18%.

"Електромобілі є однією з рушійних сил нової глобальної енергетичної економіки, яка швидко розвивається, і вони викликають історичну трансформацію автомобільної промисловості у всьому світі. Тенденції, які ми спостерігаємо, мають серйозні наслідки для світового попиту на нафту: двигун внутрішнього згоряння вже більше століття не має собі рівних, але електромобілі змінюють статус-кво. До 2030 року вони позбавлять необхідності споживати десь 5 мільйонів барелів нафти на день. Легкові автомобілі — це тільки перша хвиля: незабаром підуть електричні автобуси та вантажівки", — підкреслив виконавчий директор IEA Фатіх Біроль.

Експерти прогнозують, що цьогоріч продажі електромобілів досягнуть 14 мільйонів одиниць. Фото: Bloomberg

Переважна більшість продажів електромобілів сьогодні зосереджена на трьох ринках — Китаї, Європі та США. Лідером є Китай, де у 2022 році зафіксовано 60% світових продажів електромобілів. У Європі та США, другому та третьому за величиною ринках, у 2022 році продажі зросли на 15% та 55% відповідно.